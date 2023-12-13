Клубный чемпионат мира по волейболу среди женщин: результаты матчей 1-го тура

Завершился 1-й тур группового этапа женского розыгрыша клубного чемпионата мира – 2023.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с его результатами.

Волейбол. Клубный чемпионат мира. Женщины

Групповой этап. 1-й тур

Группа А:

«Бохай» (Китай) – «Минас» (Бразилия) – 3:0 (25:22, 25:16, 25:20)

Положение в группе: 1. «Бохай» – 3 очка, 2. «Экзачибаши» – 0 очков, 3. «Минас» – 0 очков

Группа В:

«Вакыфбанк» (Турция) – «Спорт-центр» (Вьетнам) – 3:0 (25:10, 25:15, 25:13)

Положение в группе: 1. «Вакыфбанк» – 3 очка, 2. «Прайа» – 0 очков, 3. «Спорт-центр» – 0 очков

2-й тур группового этапа состоится 14 декабря. Бразильский клуб «Прайа», за который выступает россиянка Софья Кузнецова, встретится с вьетнамским «Спорт-центром», а турецкая команда «Экзачибаши», в составе которого играет россиянка Ирина Воронкова, сразится с бразильским клубом «Минас».

Напомним, клубный чемпионат мира – 2023 среди женщин проходит в китайском городе Ханчжоу с 13 по 17 декабря. Шесть команд-участниц разбиты на две группы. Две лучшие команды из каждой группы отправятся в полуфинал, который состоится 16 декабря. Матч за третье место и финал состоятся 17 декабря. Действующим чемпионом мира среди клубов является итальянская команда «Имоко Воллей».