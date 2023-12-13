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Чемпионат России по волейболу среди мужчин: результаты матчей 10-го тура

Сегодня, 13 декабря, завершился 10-й тур предварительного этапа чемпионата России по волейболу среди мужских команд.

Волейбол. Суперлига. Мужчины. Предварительный этап. 10-й тур.

«Белогорье» (Белгород) — «Динамо-ЛО» (Ленинградская область) — 2:3 (25:19, 22:25, 22:25, 25:21, 10:15)

«Локомотив» (Новосибирск) — АСК (Нижний Новгород) — 3:1 (25:20, 23:25, 25:16, 25:20)

«Югра-Самотлор» (Нижневартовск) — «Газпром-Югра» (Сургут) — 1:3 (25:23, 23:25, 14:25, 22:25)

«Нова» (Новокуйбышевск) — «Енисей» (Красноярск) — 3:1 (25:21, 19:25, 25:20, 25:22)

«Зенит-Казань» (Казань) — «Урал» (Уфа) — 3:0 (25:15, 25:23, 25:21)

«Шахтёр» (Солигорск, Беларусь) — «Нефтяник» (Оренбург) — 3:0 (25:19, 25:21, 33:31)

«Динамо» (Москва) — «Кузбасс» (Кемерово) — 2:3 (23:25, 19:25, 25:18, 25:22, 11:15)

«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Факел» (Новый Уренгой) — 3:0 (25:13, 25:19, 25:21)

В данный момент турнирную таблицу возглавляет новосибирский «Локомотив», который набрал 27 очков в 10 играх.