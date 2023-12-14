Гранкин — о поражении «Факела» в матче с питерским «Зенитом»: вся команда не готова!

Олимпийский чемпион Лондона и капитан волейбольного клуба «Факел» из Нового Уренгоя Сергей Гранкин после поражения в матче с «Зенитом» из Санкт-Петербурга ответил на вопрос, не хватает ли команде доигровщика Владислава Бабкевича, пропускающего матчи из-за травмы, и рассказал о состоянии команды.

«Команда просто не готова играть с такими соперниками, и всё. При чём здесь Бабкевич? Тут не о Бабкевиче, тут вся команда не готова! Тяжело сказать, в чём причина. Возможно, моё такое длительное отсутствие. Ещё не было времени сыграться, я вот только после травмы. Второе: всё вяло, нет интенсивности, самое обидное, что нет злости какой-то», – объяснил Гранкин после матча.

Напомним, «Факел» со счётом 0:3 (13:25, 19:25, 21:25) уступил питерскому «Зениту» в рамках 10-го тура мужской Суперлиги.