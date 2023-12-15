Мужская волейбольная Суперлига представила символическую сборную 10-го тура

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Волейбольная Суперлига представила символическую сборную 10-го тура предварительного этапа чемпионата России среди мужских команд, который завершился 13 декабря.

В символическую команду вошли: доигровщики Иван Коротаев («Газпром-Югра») и Андрей Марченко («Шахтёр»), блокирующие Владимир Сьемщиков («Нова») и Давид Фиэль («Шахтёр»), диагональный Сергей Пирайнен («Динамо-ЛО»), связующий Алексей Кураш («Шахтёр»), либеро Владимир Шишкин («Динамо-ЛО»). Тренером символической команды назначен Алексей Бабешин, возглавляющий кемеровский «Кузбасс».

10-й тур мужской Суперлиги прошёл с 12 по 13 декабря. По его итогам турнирную таблицу возглавляет новосибирский «Локомотив», второе место занимает «Зенит-Казань», третье – московское «Динамо». В топ-6 так же входят «Кузбасс», «Белогорье» и красноярский «Енисей».