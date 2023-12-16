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Чемпионат России по волейболу среди мужчин: расписание матчей 11-го тура

Чемпионат России по волейболу среди мужчин: расписание матчей 11-го тура
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16–17 декабря пройдут семь матчей 11-го тура мужского чемпионата России – 2023/2024 среди команд PARI Суперлиги. Первая игра в рамках тура состоялась 5 декабря, тогда «Енисей» (Красноярск) уступил «Зениту-Казань» 2:3 (11:25, 16:25, 25:19, 25:21, 11:15).

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием оставшихся игр.

16 декабря, суббота

16:00 мск. «Факел» (Новый Уренгой) — «Белогорье» (Белгород)
17:00 мск. «Газпром-Югра» (Сургут) — «Нова» (Новокуйбышевск)
18:00 мск. «Шахтёр» (Солигорск, Беларусь) — «Динамо-ЛО» (Ленинградская область)

17 декабря, воскресенье

13:00 мск. «Кузбасс» (Кемерово) — «Локомотив» (Новосибирск)
15:00 мск. «Урал» (Уфа) — «Динамо» (Москва)
16:00 мск. «Нефтяник» (Оренбург) — «Югра-Самотлор» (Нижневартовск)
18:00 мск. АСК (Нижний Новгород) — «Зенит» (Санкт-Петербург)

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