Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Команда Воронковой стала победителем клубного чемпионата мира по волейболу — 2023

Турецкий волейбольный клуб «Экзачибаши», за который выступает россиянка Ирина Воронкова, выиграл клубный чемпионат мира – 2023 среди женщин. В финальном матче команда встретилась с турецким клубом «Вакыфбанк». Игра закончилась со счётом 3:2 (19:25, 25:23, 25:23, 23:25, 15:9).

Бронзовые медали завоевали хозяйки турнира – китайский клуб «Бохай». В матче за третье место «Бохай» обыграл бразильский клуб «Прайа», в составе которого выступает ещё одна россиянка — Софья Кузнецова.

Волейбол. Клубный чемпионат мира. Женщины

Финал

«Экзачибаши» (Турция) – «Вакыфбанк» (Турция) – 3:2 (19:25, 25:23, 25:23, 23:25, 15:9).

Волейбол. Клубный чемпионат мира. Женщины

Матч за третье место

«Прайа» (Бразилия) – «Бохай» (Китай) – 1:3 (23:25, 20:25, 25:17, 19:25).