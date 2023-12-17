Родичев вернулся в «Газпром-Югра» после шести лет в «Локомотиве»

35-летний доигровщик Алексей Родичев пополнил состав сургутского клуба «Газпром-Югра». Об этом 16 декабря сообщил «БО Спорт». Летом Алексей покинул новосибирскую команду «Локомотив», за которую играл последние шесть лет.

Родичев с 2005 по 2009 год выступал за пермское «Прикамье». После этого он перешёл в сургутский клуб «Газпром-Югра», где играл с 2009 по 2017 годы и стал капитаном команды. В 2017 году Алексей перешёл в новосибирский «Локомотив» и провёл в составе команды шесть лет, став чемпионом России по итогам сезона-2019/2020. Теперь Родичев возвращается в сургутский клуб «Газпром-Югра».

По итогам 11-го тура «Газпром-Югра» занимает 13-ю позицию в турнирной таблице. Ближайший матч команды состоится 20 декабря. На выезде клуб сыграет против казанского «Зенита».