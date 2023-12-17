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Чемпионат России по волейболу среди мужчин: результаты 11-го тура, турнирная таблица

Чемпионат России по волейболу среди мужчин: результаты 11-го тура, турнирная таблица
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Сегодня, 17 декабря, завершился 11-й тур предварительного этапа чемпионата России по волейболу среди мужских команд.

Волейбол. Суперлига. Мужчины. Предварительный этап.11-й тур.

«Енисей» (Красноярск) – «Зенит-Казань» – 2:3 (11:25, 16:25, 25:19, 25:21, 11:15).

«Факел» (Новый Уренгой) – «Белогорье» (Белгород) – 0:3 (20:25, 23:25, 19:25).

«Газпром-Югра» (Сургут) – «Нова» (Новокуйбышевск) – 1:3 (21:25, 28:26, 22:25, 34:36).

«Шахтёр» (Солигорск) – «Динамо-ЛО» (Ленинградская область) – 1:3 (22:25, 22:25, 25:23, 22:25).

«Кузбасс» (Кемерово) – «Локомотив» (Новосибирск) – 2:3 (25:18, 25:21, 19:25, 17:25, 13:15).

«Урал» (Уфа) – «Динамо Москва» – 3:2 (20:25, 14:25, 25:22, 25:22, 16:14).

«Нефтяник» (Оренбург) – «Югра-Самотлор» (Нижневартовск) — 3:0 (27:25, 25:19, 25:19).

АСК (Нижний Новгород) – «Зенит Санкт-Петербург» – 1:3 (25:27, 25:22, 14:25, 14:25).

Суперлига. Мужчины. Турнирная таблица
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