Чемпионат России по волейболу среди мужчин: результаты 11-го тура, турнирная таблица

Сегодня, 17 декабря, завершился 11-й тур предварительного этапа чемпионата России по волейболу среди мужских команд.
Волейбол. Суперлига. Мужчины. Предварительный этап.11-й тур.
«Енисей» (Красноярск) – «Зенит-Казань» – 2:3 (11:25, 16:25, 25:19, 25:21, 11:15).
«Факел» (Новый Уренгой) – «Белогорье» (Белгород) – 0:3 (20:25, 23:25, 19:25).
«Газпром-Югра» (Сургут) – «Нова» (Новокуйбышевск) – 1:3 (21:25, 28:26, 22:25, 34:36).
«Шахтёр» (Солигорск) – «Динамо-ЛО» (Ленинградская область) – 1:3 (22:25, 22:25, 25:23, 22:25).
«Кузбасс» (Кемерово) – «Локомотив» (Новосибирск) – 2:3 (25:18, 25:21, 19:25, 17:25, 13:15).
«Урал» (Уфа) – «Динамо Москва» – 3:2 (20:25, 14:25, 25:22, 25:22, 16:14).
«Нефтяник» (Оренбург) – «Югра-Самотлор» (Нижневартовск) — 3:0 (27:25, 25:19, 25:19).
АСК (Нижний Новгород) – «Зенит Санкт-Петербург» – 1:3 (25:27, 25:22, 14:25, 14:25).