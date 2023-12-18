Юцевич — о поражении «Факела» в матче с «Белогорьем»: нас сегодня можно только поругать

Доигровщик волейбольного клуба «Факел» из Нового Уренгоя Вадим Юцевич после поражения команды в матче с «Белогорьем» в рамках 11-го тура мужской Суперлиги подвёл итоги встречи и поблагодарил болельщиков.

«Нас сегодня можно только поругать, хвалить не за что. Наверное, мы не выполнили установку, должны были поставить блок, у нас это не получилось. Хочу сказать большое спасибо болельщикам, которые приходят на наши матчи. Постараемся сделать выводы из этих поражений и дальше только радовать своей игрой», – рассказал Юцевич после матча.

Напомним, «Факел» со счётом 0:3 (20:25, 23:25, 19:25) уступил «Белогорью». Следующий матч обеих команд состоится 20 декабря: «Факел» сыграет на выезде против «Динамо-ЛО», а «Белогорье» на домашней площадке примет нижегородский АСК.