Титич — о победе «Зенита» над АСК: всегда слежу за АСК и переживаю

Доигровщик волейбольного клуба «Зенит» из Санкт-Петербурга Андрей Титич после победы команды над АСК в рамках 11-го тура мужской Суперлиги оценил игру соперника и признался, что следит за результатами нижегородского клуба, в котором выступал три сезона (2020-2023).

«Хорошо, что выиграли, мы ждали, что будет тяжело, я это прекрасно знал. В первой и второй партии хочу отметить сумасшедшую защиту АСК, не залетали ни скидки с нашей стороны, ни какая-то сумасшедшая силовая атака. Поднимали ребята, все грызли пол, честь им и хвала, конечно, в этом они нас там переиграли. Потом в этом элементе чуть-чуть то ли они сбавили, то ли у нас куда-то атаки полетели получше, плюс подача у нас пошла, Федя расподавался, и как бы уже стало полегче.

Лично у меня желание обыграть было как у спортсмена, но что-то дополнительное, каких-то раздражителей нет, здесь у меня все друзья, здесь мой дом. Да, было волнительно, да, переживал, честное слово, потому что ну не хотелось тут плохо сыграть, тем более проиграть, хотелось выиграть. Я всегда вспоминаю, всегда слежу в турнирной таблице за АСК и переживаю. Когда есть возможность, смотрю, стараюсь общаться и с ребятами, и с тренером. В общем, я желаю АСК только всего самого тёплого, хорошего, здоровья игрокам и удачи на площадке», – поделился Титич после матча.

Напомним, питерский «Зенит» в гостях одержал победу над АСК со счётом 3:1 (27:25, 22:25, 25:14, 25:14).