Тетюхин — о финале Олимпиады-2012: уступая 0:2, мы все верили в благополучный исход

Олимпийский чемпион 2012 года, бывший волейболист «Белогорья» Сергей Тетюхин поделился ощущениями от выигранного финала Олимпиады-2012 в Лондоне, в котором сборная России одолела Бразилию со счётом 3:2.

«Весь матч смотреть мне тяжело. Нервы нужно беречь. Для меня это тяжелый момент. Короткие эпизоды еще можно, но полный матч смотрел лишь один раз в 2014 году, как раз 12 августа – спустя ровно два года после победы. Друзья сделали сюрприз. Позвали в зал и устроили просмотр. Поделюсь с вами ощущениями. Когда находишься на площадке, а потом со стороны смотришь — это две разные ситуации, честно говоря. Не зная результата, я думал бы, что мы вряд ли вытянем.

Часто говорил, что, уступая 0:2, мы все верили в благополучный исход. Все верили, что нужен какой-то щелчок, и все пойдёт, как надо. Слава Богу он произошел. Мы выстояли в третьем сете. Это, наверное, был самый психологически сложный момент. Мне тогда казалось, что в чётвертой партии мы бразильцев в одну калитку вынесли. А ведь вот сейчас вы видели концовку четвертого сета: забей они доигровку при счете 21:23 и оказались бы совсем рядом. Это о чём говорит? К тому времени мы уже психологически были уверены, что бразильцы нас не победят, что мы на голову выше", — приводит слова Тетюхина пресс-служба «Югры-Самотлор».

Напомним, сборная России, уступая Бразилии по ходу матча 0:2, смогла перевести встречу на тай-брейк и одержала победу со счётом 3:2.