Тетюхин подтвердил съёмки фильма о победе сборной России по волейболу на ОИ в Лондоне

Олимпийский чемпион 2012 года, бывший волейболист «Белогорья» Сергей Тетюхин подтвердил съёмки фильма о победе сборной России по волейболу на Олимпиаде-2012 в Лондоне.

«Не могу раскрывать все карты, рассказать больше, чем вы прочитали в прессе. Меня играет молодой актёр. Кто, узнаете позже. Съёмки фильма уже идут. Сцены Лондона отсняты в Венгрии. Знаю, что артисты, которые играют роли волейболистов, несколько месяцев регулярно проводят тренировки под руководством профессионального тренера. Фильм художественный, какие-то моменты в нем могут быть изменены, приукрашены или добавлены. Рад, что такая идея появилась. Давно считал, что история лондонского финала достойна фильма. Планируется, что в прокат он выйдет в начале 2025 года. Уверен, что кино получится замечательным, которое добавит популярности нашему виду спорта», — приводит слова Тетюхина пресс-служба «Югры-Самотлор».

Матч сборных России и Бразилии в финале мужского волейбольного турнира Олимпиады состоялся 12 августа 2012 года. Сборная России, уступая 0:2 по партиям и 19:22 в третьем сете, одержала победу со счётом 3:2 и завоевала первое в своей истории олимпийское золото.