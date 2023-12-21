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Чемпионат России по волейболу среди мужчин: результаты матчей 12-го тура

Вчера, 20 декабря, завершился 12-й тур предварительного этапа чемпионата России по волейболу среди мужских команд.

Волейбол. Суперлига. Мужчины. Предварительный этап. 12-й тур

«Локомотив» — «Урал» — 3:0 (25:22, 25:19, 25:20).

«Динамо-ЛО» — «Факел» — 3:0 (25:22, 25:19, 25:20).

«Нова» — «Нефтяник» — 3:2 (24:26, 25:22, 26:24, 18:25, 16:14).

«Зенит-Казань» — «Газпром-Югра» — 3:0 (25:23, 26:24, 25:22).

«Динамо» — «Енисей» — 3:0 (25:19, 25:22, 30:28).

«Белогорье» — «АСК» — 3:1 (25:20, 25:19, 27:29, 25:19).

«Шахтёр» — «Югра Самотлор» — 3:1 (25:21, 25:15, 23:25, 25:22).

«Зенит-СПб» — «Кузбасс» — 2:3 (22:25, 24:26, 25:13, 25:19, 14:16).

После 12-го тура в первенстве лидирует «Локомотив» с 32 очками. Второе место занимает «Зенит-Казань» (28 очков).