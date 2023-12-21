Власов — об успехе «Динамо» над «Енисеем»: эта победа была необходима нам как воздух

Блокирующий московского волейбольного клуба «Динамо» Илья Власов после матча с красноярским «Енисеем» в рамках 12-го тура мужской Суперлиги рассказал о значимости этой победы для команды.

«Эта победа была необходима нам как воздух, поскольку поражения в двух последних матчах с «Кузбассом» и «Уралом» оказались для нас очень болезненными. Сухая победа над «Енисеем» очень важна для нас перед финалом БЕТСИТИ Кубка России.

Конечно, не всё получалось, но многое. Думаю, мы на правильном пути, и в финале в воскресенье будем биться и, надеюсь, выиграем Кубок. Благодарим болельщиков за поддержку сегодня и ждём в воскресенье полного зала. Уверен, что будет много болельщиков и со стороны «Динамо», и со стороны Казани. Надеемся на поддержку родных трибун», – объяснил Власов.

Напомним, московский клуб «Динамо» одержал победу в домашнем матче с «Енисеем» из Красноярска со счётом 3:0 (25:19, 25:22, 30:28). 24 декабря команда сыграет в финале Кубка России против действующего обладателя трофея – казанского «Зенита».