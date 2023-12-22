Тренер «Зенита-Казань» — о победе над «Газпромом-Югра»: ничего сегодня не понравилось

Главный тренер волейбольного клуба «Зенит-Казань» Алексей Вербов после победы в матче с «Газпромом-Югра» (Сургут) в рамках 12-го тура мужской Суперлиги оценил игру своей команды.

«Ничего сегодня не понравилось. Играли натужно. Если бы не настроились, то я бы это понял и принял. Но мы настроились. Было огромное желание, хотели сделать всё максимально хорошо, но не получилось. Самое главное, что забуксовали на съёме. Плохо принимали, плохо снимались, что нехарактерно для нас. Это расстроило», – поделился Вербов.

Напомним, «Зенит-Казань» одержал победу в домашнем матче с «Газпромом-Югра» со счётом 3:0 (25:23, 26:24, 25:22). 24 декабря команда сможет в очередной раз защитить титул победителя Кубка России. В финале казанцы сыграют против московского «Динамо».