Тренер «Динамо» — о победе в финале Кубка России: приходится доказывать, что ты лучший

Главный тренер московского «Динамо» Константин Ушаков оценил игру своей команды после победы в финале Кубка России и признался, что им всё время хочется побеждать.

«Очень хороший и эмоциональный матч. Очень красивый. Со множеством интересных моментов. Всё то, что нравится болельщикам. «Ленинградка» нам доставляла много проблем. Мы легко уходили вперёд и также легко отдавали мячи. Соперницы, несмотря ни на что, шли вперёд, бились и старались. Когда у нас были проблемы, я где-то помогал тайм-аутами, где-то точечными подсказками игрокам помогал. Мы старались держать качество.

Пресыщение от побед? Нет. Всё время хочется побеждать. Может быть, после таких побед хочется отдохнуть. Не всегда хочется работать. Всё-таки приходиться защищать титулы и добиваться новых вершин. Приходится доказывать, что ты лучший. Потому что все хотят занять это место», — рассказал Ушаков после матча.

Напомним, в финале Кубка России московское «Динамо» одержало победу над «Ленинградкой» со счётом 3:0 (25:17, 25:20, 25:21). Девушки защитили титул чемпионок, добытый в прошлом году. Это шестая победа московского клуба в рамках Кубка России. Ранее они побеждали в 2009, 2011, 2013, 2018 и 2022 годах.