Чемпионат России по волейболу среди мужчин: расписание матчей 13-го тура

Завтра, 27 декабря, стартует 13-й тур мужского чемпионата России – 2023/2024 среди команд PARI Суперлиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его расписанием.
27 декабря, среда
15:00 мск. «Кузбасс» (Кемерово) — «Белогорье» (Белгород)
15:00 мск. «Енисей» (Красноярск) — «Локомотив» (Новосибирск)
17:00 мск. «Шахтёр» (Солигорск) — «Факел» (Новый Уренгой)
17:00 мск. «Югра Самотлор» (Нижневартовск) — «Нова» (Новокуйбышевск)
19:00 мск. «АСК» (Нижний Новгород) — «Динамо-ЛО» (Ленинградская обл.)
28 декабря, четверг
16:00 мск. «Урал» (Уфа) — «Зенит-СПб» (Санкт-Петербург)
17:00 мск. «Газпром-Югра» (Сургут) — «Динамо» (Москва)
29 декабря, пятница
16:00 мск. «Нефтяник» (Оренбург) — «Зенит-Казань» (Казань)
После 12 туров, в розыгрыше Суперлиги лидирует новосибирский «Локомотив».