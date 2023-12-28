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В «Уралочке» объяснили, в чём будут заключаться полномочия Николая Карполя в клубе

В «Уралочке» объяснили, в чём будут заключаться полномочия Николая Карполя в клубе
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В пресс-службе волейбольного клуба «Уралочка» ответили на вопрос о полномочиях заслуженного тренера СССР и России Николая Карполя в команде.

«Должность Николая Васильевича — главный тренер ВК «Уралочка». Он куратор обоих главных тренеров команд «Уралочка-НТМК» и «Уралочка-2». При этом его позиция позволяет выходить и руководить командой на матчи на позицию главного тренера той или другой команды. Главные тренеры «Уралочки-НТМК» и «Уралочки-2» будут руководить вместе с ним — это называется старший тренер», — заявили в пресс-службе «Уралочки-НТМК» корреспонденту «Чемпионата» Егору Кабаку.

Напомним, ранее появилась новость о назначении внука специалиста, Михаила Карполя, главным тренером «Уралочки-НТМК».

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