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Павел Панков: до конца верим, что что-то может измениться и нас пустят на Олимпийские игры

Павел Панков: до конца верим, что что-то может измениться и нас пустят на Олимпийские игры
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Российский волейболист, связующий московского «Динамо» и сборной России Павел Панков высказался о возможности участия национальной команды в Олимпийских играх, которые пройдут в Париже (Франция) в 2024 году.

«Международный волейбол? Если честно, я не наблюдаю вообще. Когда мы играли международные матчи, следил за чемпионатами Италии и Турции, а сейчас – нет. Я даже удалил канал, мне это неинтересно, как и все зарубежные матчи. Смотрю разборы каждого тура чемпионата России, вот это мне интересно.

Мы ждём Олимпийские игры. До конца верим, что что-то может измениться и нас пустят. Будем готовиться и ждать до последнего. Недопуск станет ударом? Не станет, ничего страшного в этом нет. Будем ждать следующих Олимпийских игр. В 2028 году мне будет 32 года, самое главное беречь здоровье и играть дальше.

Скучаю ли по матчам сборной? Матчи-то есть, играем с Беларусью. Собираемся, тренируемся. Это интересно, получаешь новый опыт от лучших игроков России — это тоже нужно», — приводит слова Панкова Metaratings.

Напомним, Международный олимпийский комитет (МОК) не разрешил российским и белорусским спортсменам выступать в командных видах спорта на международных турнирах.

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