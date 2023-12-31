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На Украине призвали главу CEV уйти в отставку из-за поездки в Москву

На Украине призвали главу CEV уйти в отставку из-за поездки в Москву
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Федерация волейбола Украины призвала сербского президента Европейской конфедерации волейбола (CEV) Александара Боричича покинуть свой пост из-за поездки в Москву на празднование 100-летия российского волейбола.

Федерация волейбола Украины призывает Александара Боричича покинуть пост президента ЕКВ. 28 декабря 2023 года Президент Европейской конфедерации волейбола Александр Боричич вместе с рядом представителей национальных объединений других стран принял участие в торжествах, посвященных 100-летию российского волейбола в столице Российской Федерации Москве. Федерация волейбола Украины в шоке от случившегося, и считает действия пана Боричича аморальными со всех точек зрения…

Федерация волейбола Украины призывает Александра Боричича после такого поступка, не портить авторитет волейбола, покинуть пост президента ЕЦВ. Призываем другие страны-участницы Европейской конфедерации волейбола поддержать заявление ФВУ!» — говорится в заявлении Федерации волейбола Украины.

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