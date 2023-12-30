Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Статьи

Главные события волейбола в 2023 году: Мусэрский и Воронкова — победители клубного ЧМ, доминирование Польши и Турции

Россияне — чемпионы мира, Турция — новый фаворит. Главные события волейбола в 2023 году
Елена Коваленко
Главные события волейбола в 2023 году
Аудио-версия:
Комментарии
Наши команды на мировую арену не пускают, но имена российских волейболистов гремят по всей планете.

Российский волейбол, безусловно, страдает от санкций, действующих уже почти два года, но при этом научился с ними жить. Наши звёзды едут покорять другие страны, а звёздные иностранцы едут в Россию. Есть у отечественных волейболистов даже международные трофеи. Пусть и не такие, как раньше.

Чем же нам запомнится волейбольный 2023 год?

Новый мяч. Российский!

Этим летом в российском волейболе произошла революция. Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) решила отказаться от мячей Mikasa, которыми играет практически весь мир и к которым профессиональные спортсмены давно привыкли. Федерация сообщила о переходе на мяч отечественного производства Volar. К такому нововведению спортсмены привыкали долго. Было много негативных впечатлений: непредсказуемый отскок, смещённый центр тяжести, плохое сцепление при увлажнении. Конечно же, были и вопросы к прочности: мячи не выдерживали силовых ударов.

Мяч «Волар»

Мяч «Волар»

Фото: kuzbass-volley.ru

Но прошло уже несколько месяцев, и то ли волейболисты привыкли, то ли апгрейд помог, но «Волар» начинает приживаться в российском волейболе. И вот уже зимой состоялся дебют ещё одного мяча «Волар-200», созданного специально для игры на снегу. Если классический имеет бело-синие цвета, то зимний его сородич заменил белые области на красные. И, кстати, не удивимся, если летом у наших пляжников тоже будет свой «Волар».

Наши пляжники снова в деле!

Раз уж начали говорить про пляжников, то обратим своё внимание на пляжный волейбол, а точнее – на Кубок Европы среди клубных команд, который проходил в Турции. Там не было равных российским спортсменам Илье Лешукову и Олегу Стояновскому, представлявшим азербайджанский клуб «Муров». Данный турнир был первым в истории и стал первым для наших пляжников на международной арене с 2022 года, когда российские спортсмены были отстранены от международных соревнований.

Илья Лешуков и Олег Стояновский

Илья Лешуков и Олег Стояновский

Фото: РИА Новости

Кубок Европы состоял из серий до двух побед, при равенстве соперники должны были всё решать в укороченном «золотом» сете. Он-то и понадобился нашим волейболистам в финале с турецкой «Анкарой». Первая игра осталась за соперниками (21:10, 27:25), во второй встрече россиянам удалось взять реванш (21:12, 21:13), а рубеж в 15 очков в «золотом» сете первыми пересекли наши парни. Будем надеяться, что это было лишь удачное начало и в следующем году таких побед будет как можно больше.

Хет-трики Турции и Польши

На международной арене женская сборная Турции разгромила своих соперниц во всех стартах сезона и вписала своё имя в историю мирового волейбола. Волейболистки сделали «золотой» хет-трик. Команда Даниэле Сантарелли «разогрелась» в Лиге наций (в финальном матче турчанки обыграли Китай – 3:1). Затем в главном старте года – чемпионате Европы – Турция сделала невозможное: в полуфинале обыграла действующих чемпионок из Италии (3:2), а в матче за золото – Сербию (3:2).

Историческая победа Турции на чемпионате Европы:
Исторический финал волейбольного ЧЕ! В пятисетовой битве Сербия вновь упустила золото
Исторический финал волейбольного ЧЕ! В пятисетовой битве Сербия вновь упустила золото

А вишенкой на торте стала победа в квалификационном раунде отборочного турнира на ОИ-2024. Сборная Турции заработала путёвку на Олимпийские игры в Париж, выиграв все семь матчей в своей подгруппе.

Если у женщин бал правит Турция, то у мужчин всех разрывают поляки. Сербский специалист Никола Грбич возглавляет национальную команду Польши с 2022 года. Но только в этом году команде удалось забрать всё золото. На домашней площадке Польша победила США (3:1) в финале Лиги наций и впервые в своей истории выиграла этот турнир.

На чемпионате Европы поляки вынесли действующих чемпионов из Италии. А затем поляки, как и турчанки, блестяще прошли олимпийскую квалификацию: забрали путёвку в Париж с семью победами в семи играх.

Как поляки вынесли сборную Италии в финале Евро:
«Мы заставили Рим замолкнуть!» Неожиданная развязка волейбольного ЧЕ-2023
«Мы заставили Рим замолкнуть!» Неожиданная развязка волейбольного ЧЕ-2023

Нововведения международной федерации

Главными забойщикам в двух лучших сборных являются кубинские игроки – Мелисса Варгас и Вильфредо Леон. Спортсмены сменили спортивное гражданство, переждав двухгодичный карантин. Волейболистам повезло: они успели поменять гражданство перед нововведениями. А с 2023 года Международная федерация волейбола (FIVB) ужесточила требования и положила конец натурализации спортсменов: если они заиграны за одну национальную команду, то уже не имеют права выступать за другую.

А вот россиянка, которая выступает за Италию:
Сменила гражданство, чтобы выступать за Италию. Россия упустила талантливую волейболистку
Сменила гражданство, чтобы выступать за Италию. Россия упустила талантливую волейболистку

Также FIVB опубликовала календарь проведения соревнований на 2025-2028 годы, в котором сообщено об изменении порядка проведения чемпионатов мира. Теперь турнир будет проводиться раз в два года, а не раз в четыре, как было раньше, а принимать участие в нём будут 32 команды.

Россияне — лучшие за границей

Российские волейболисты продолжают наращивать обороты за границей, ставят рекорды, забирают титулы MVP и помогают своим клубам побеждать.

В мужском чемпионате Италии за команду «Модена» выступает Максим Сапожков, который уже несколько раз получал приз лучшего игрока. В Японии блистает Дмитрий Мусэрский, который входит в топ-3 лучших бомбардиров лиги по результативности (381 очко), а на недавно на состоявшемся клубном чемпионате мира помог своей команде «Сантори Санбёрдз» взять бронзу и сам стал лучшим бомбардиром розыгрыша, наколотив 94 очка.

Дмитрий Мусэрский

Дмитрий Мусэрский

Фото: «Сантори Санбёрдз»

Девушки тоже показывают себя во всей красе: в итальянской «Новаре» сверкает Вита Акимова – игрок месяца. В турецкой лиге у Арины Федоровцевой и Ирины Воронковой появилась яркая конкурентка – Марина Маркова.

Девушка выступает за клуб «Муратпаша» и сейчас является самой результативной доигровщицей лиги с реализацией 47%. В десятке лучших также остаются Ирина (44,3%) и Арина (42,8%), причём последняя – ещё и лидер на подачах. Зато Воронкова со своей командой выиграла золото клубного чемпионата мира. Ещё одна россиянка, выступавшая в мировом розыгрыше – Софья Кузнецова – до медалей не добралась, но в целом отлично выступает в чемпионате Бразилии за «Прайю». И это далеко не полный перечень наших спортсменов, выступающих в различных странах.

Вот тут вспоминаем больше россиянок за рубежом:
Федоровцева — не главная звезда в Турции? Российские волейболистки разрывают за границей
Федоровцева — не главная звезда в Турции? Российские волейболистки разрывают за границей

Женское «Динамо» громит всех

Вот уже второй сезон подряд москвички уничтожают своих соперниц и конкуренцию в чемпионате страны. Динамовки уже выиграли три трофея в этом сезоне: Кубок Столетия, Суперкубок и Кубок России. Сейчас «Динамо» доминирует и выглядит абсолютно непобедимой силой. Другим командам даже не помогает наличие звёздных легионеров: «Локомотив» с Эбрар Каракурт, Миной Попович и «Динамо – Ак Барс» с Эленой Пьетрини и Брайелин Мартинес не входят даже в тройку. В связи с этим вопрос только один: когда нашим волейболисткам разрешат выступать на международной арене, чтобы они могли показать соперницам всё своё мастерство?

Убедительная победа «Динамо» в финале КР-2023:
«Только восторг. Столько эмоций!» Московское «Динамо» выиграло уже третий трофей в сезоне
«Только восторг. Столько эмоций!» Московское «Динамо» выиграло уже третий трофей в сезоне

Доминация казанского «Зенита»

Команда Алексея Вербова на полном ходу мчится к ещё одному своему трофею. Казанцы участвовали во всех финальных матчах этого года, и только раз московскому «Динамо» удалось оказать сопротивление «Зениту». В Кубке Столетия бело-голубые смогли навязать свою игру, отыгравшись со счёта 0:2, и забрать победу у казанских волейболистов из-под носа (3:2). Больше таких осечек подопечные Вербова не допускали, выиграли у того же «Динамо» Суперкубок и Кубок России, отдав соперникам всего одну партию.

Сейчас зенитовцы продолжают набирать обороты в чемпионате России и уже вплотную приблизились к новосибирскому «Локомотиву». Команда Пламена Константинова хоть и возглавляет турнирную таблицу, но непобедимой не выглядит. Что ж, тем интереснее будет смотреть за играми чемпионата, в котором казанцы будут пытаться защитить свой титул чемпиона.

Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android