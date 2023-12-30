Россияне — чемпионы мира, Турция — новый фаворит. Главные события волейбола в 2023 году

Российский волейбол, безусловно, страдает от санкций, действующих уже почти два года, но при этом научился с ними жить. Наши звёзды едут покорять другие страны, а звёздные иностранцы едут в Россию. Есть у отечественных волейболистов даже международные трофеи. Пусть и не такие, как раньше.

Чем же нам запомнится волейбольный 2023 год?

Новый мяч. Российский!

Этим летом в российском волейболе произошла революция. Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) решила отказаться от мячей Mikasa, которыми играет практически весь мир и к которым профессиональные спортсмены давно привыкли. Федерация сообщила о переходе на мяч отечественного производства Volar. К такому нововведению спортсмены привыкали долго. Было много негативных впечатлений: непредсказуемый отскок, смещённый центр тяжести, плохое сцепление при увлажнении. Конечно же, были и вопросы к прочности: мячи не выдерживали силовых ударов.

Мяч «Волар» Фото: kuzbass-volley.ru

Но прошло уже несколько месяцев, и то ли волейболисты привыкли, то ли апгрейд помог, но «Волар» начинает приживаться в российском волейболе. И вот уже зимой состоялся дебют ещё одного мяча «Волар-200», созданного специально для игры на снегу. Если классический имеет бело-синие цвета, то зимний его сородич заменил белые области на красные. И, кстати, не удивимся, если летом у наших пляжников тоже будет свой «Волар».

Наши пляжники снова в деле!

Раз уж начали говорить про пляжников, то обратим своё внимание на пляжный волейбол, а точнее – на Кубок Европы среди клубных команд, который проходил в Турции. Там не было равных российским спортсменам Илье Лешукову и Олегу Стояновскому, представлявшим азербайджанский клуб «Муров». Данный турнир был первым в истории и стал первым для наших пляжников на международной арене с 2022 года, когда российские спортсмены были отстранены от международных соревнований.

Илья Лешуков и Олег Стояновский Фото: РИА Новости

Кубок Европы состоял из серий до двух побед, при равенстве соперники должны были всё решать в укороченном «золотом» сете. Он-то и понадобился нашим волейболистам в финале с турецкой «Анкарой». Первая игра осталась за соперниками (21:10, 27:25), во второй встрече россиянам удалось взять реванш (21:12, 21:13), а рубеж в 15 очков в «золотом» сете первыми пересекли наши парни. Будем надеяться, что это было лишь удачное начало и в следующем году таких побед будет как можно больше.

Хет-трики Турции и Польши

На международной арене женская сборная Турции разгромила своих соперниц во всех стартах сезона и вписала своё имя в историю мирового волейбола. Волейболистки сделали «золотой» хет-трик. Команда Даниэле Сантарелли «разогрелась» в Лиге наций (в финальном матче турчанки обыграли Китай – 3:1). Затем в главном старте года – чемпионате Европы – Турция сделала невозможное: в полуфинале обыграла действующих чемпионок из Италии (3:2), а в матче за золото – Сербию (3:2).

А вишенкой на торте стала победа в квалификационном раунде отборочного турнира на ОИ-2024. Сборная Турции заработала путёвку на Олимпийские игры в Париж, выиграв все семь матчей в своей подгруппе.

Если у женщин бал правит Турция, то у мужчин всех разрывают поляки. Сербский специалист Никола Грбич возглавляет национальную команду Польши с 2022 года. Но только в этом году команде удалось забрать всё золото. На домашней площадке Польша победила США (3:1) в финале Лиги наций и впервые в своей истории выиграла этот турнир.

На чемпионате Европы поляки вынесли действующих чемпионов из Италии. А затем поляки, как и турчанки, блестяще прошли олимпийскую квалификацию: забрали путёвку в Париж с семью победами в семи играх.

Нововведения международной федерации

Главными забойщикам в двух лучших сборных являются кубинские игроки – Мелисса Варгас и Вильфредо Леон. Спортсмены сменили спортивное гражданство, переждав двухгодичный карантин. Волейболистам повезло: они успели поменять гражданство перед нововведениями. А с 2023 года Международная федерация волейбола (FIVB) ужесточила требования и положила конец натурализации спортсменов: если они заиграны за одну национальную команду, то уже не имеют права выступать за другую.

Также FIVB опубликовала календарь проведения соревнований на 2025-2028 годы, в котором сообщено об изменении порядка проведения чемпионатов мира. Теперь турнир будет проводиться раз в два года, а не раз в четыре, как было раньше, а принимать участие в нём будут 32 команды.

Россияне — лучшие за границей

Российские волейболисты продолжают наращивать обороты за границей, ставят рекорды, забирают титулы MVP и помогают своим клубам побеждать.

В мужском чемпионате Италии за команду «Модена» выступает Максим Сапожков, который уже несколько раз получал приз лучшего игрока. В Японии блистает Дмитрий Мусэрский, который входит в топ-3 лучших бомбардиров лиги по результативности (381 очко), а на недавно на состоявшемся клубном чемпионате мира помог своей команде «Сантори Санбёрдз» взять бронзу и сам стал лучшим бомбардиром розыгрыша, наколотив 94 очка.

Дмитрий Мусэрский Фото: «Сантори Санбёрдз»

Девушки тоже показывают себя во всей красе: в итальянской «Новаре» сверкает Вита Акимова – игрок месяца. В турецкой лиге у Арины Федоровцевой и Ирины Воронковой появилась яркая конкурентка – Марина Маркова.

Девушка выступает за клуб «Муратпаша» и сейчас является самой результативной доигровщицей лиги с реализацией 47%. В десятке лучших также остаются Ирина (44,3%) и Арина (42,8%), причём последняя – ещё и лидер на подачах. Зато Воронкова со своей командой выиграла золото клубного чемпионата мира. Ещё одна россиянка, выступавшая в мировом розыгрыше – Софья Кузнецова – до медалей не добралась, но в целом отлично выступает в чемпионате Бразилии за «Прайю». И это далеко не полный перечень наших спортсменов, выступающих в различных странах.

Женское «Динамо» громит всех

Вот уже второй сезон подряд москвички уничтожают своих соперниц и конкуренцию в чемпионате страны. Динамовки уже выиграли три трофея в этом сезоне: Кубок Столетия, Суперкубок и Кубок России. Сейчас «Динамо» доминирует и выглядит абсолютно непобедимой силой. Другим командам даже не помогает наличие звёздных легионеров: «Локомотив» с Эбрар Каракурт, Миной Попович и «Динамо – Ак Барс» с Эленой Пьетрини и Брайелин Мартинес не входят даже в тройку. В связи с этим вопрос только один: когда нашим волейболисткам разрешат выступать на международной арене, чтобы они могли показать соперницам всё своё мастерство?

Доминация казанского «Зенита»

Команда Алексея Вербова на полном ходу мчится к ещё одному своему трофею. Казанцы участвовали во всех финальных матчах этого года, и только раз московскому «Динамо» удалось оказать сопротивление «Зениту». В Кубке Столетия бело-голубые смогли навязать свою игру, отыгравшись со счёта 0:2, и забрать победу у казанских волейболистов из-под носа (3:2). Больше таких осечек подопечные Вербова не допускали, выиграли у того же «Динамо» Суперкубок и Кубок России, отдав соперникам всего одну партию.

Сейчас зенитовцы продолжают набирать обороты в чемпионате России и уже вплотную приблизились к новосибирскому «Локомотиву». Команда Пламена Константинова хоть и возглавляет турнирную таблицу, но непобедимой не выглядит. Что ж, тем интереснее будет смотреть за играми чемпионата, в котором казанцы будут пытаться защитить свой титул чемпиона.