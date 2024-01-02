Капитан «Белогорья» Павел Тетюхин рассказал, как в команде отпраздновали Новый год

Доигровщик сборной России и «Белогорья» Павел Тетюхин рассказал, как в команде отпраздновали Новый год.

«К сожалению, у нас нет командных мероприятий. Но мы к ним стремимся. Были у нас пару лет назад общекомандные корпоративы с детьми, жёнами, девушками, тренерским штабом и руководством. Но из-за того, что многие живут в Белгороде, а мы играем в Туле, у нас этого организовать не получилось. Очень многие уезжали. Ничего страшного, перенесём это на следующий год. В этом году у нас была просто командная посиделка, где мы всё сказали, что думаем друг о друге. Тепло отправили друг друга на Новый год», — сказал Тетюхин в программе «Кухня чемпиона».

В 16 лет Павел дебютировал за белгородский волейбольный клуб. В 2017-м сыграл на одной площадке с отцом – олимпийским чемпионом Сергеем Тетюхиным.