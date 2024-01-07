Чемпионат России по волейболу среди мужчин: расписание матчей 15-го тура
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Завтра, 8 января, стартует 15-й тур мужского чемпионата России – 2023/2024 среди команд PARI Суперлиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его расписанием.
8 января, понедельник
13:00 мск «Кузбасс» (Кемерово) — «Факел» (Новый Уренгой)
13:00 мск «Енисей» (Красноярск) — «Белогорье» (Белгород)
15:00 мск «Локомотив» (Новосибирск) — «Нефтяник» (Оренбург)
16:00 мск «Урал» (Уфа) — «Динамо-ЛО» (Ленинградская обл.)
17:00 мск «Нова» (Новокуйбышевск) — «Зенит-Казань» (Казань)
17:00 мск «Газпром-Югра» (Сургут) — «Зенит-СПб» (Санкт-Петербург)
18:00 мск «Динамо» (Москва) — «Югра Самотлор» (Нижневартовск)
18:00 мск «АСК» (Нижний Новгород) — «Шахтёр» (Солигорск)
После 14 туров в розыгрыше Суперлиги лидирует новосибирский «Локомотив».
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