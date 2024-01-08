«Енисей» прервал серию из четырёх поражений, обыграв «Белогорье»

Волейбольный клуб «Енисей» (Красноярск) одержал победу в матче 15-го тура мужского чемпионата России – 2023/2024 среди команд PARI Суперлиги. Соперником красноярцев был клуб «Белогорье» (Белгород).

Матч, прошедший в красноярском Дворце спорта имени Ивана Ярыгина, завершился победой «Енисея» со счётом 3:2 (17:25, 25:23, 18:25, 25:20, 15:7).

Для коллектива из Красноярска эта победа стала первой в Суперлиги после четырёх поражений подряд. После победы над клубом «Югра-Самотлор» из Нижневартовска, одержанной месяц назад, волейболисты «Енисея» последовательно уступили «Нове» из Новокуйбышевска, московскому «Динамо», «Зениту» (Санкт-Петербург) и «Локомотиву» из Новосибирска.

Для волейболистов из Белгорода поражение от «Енисея» стало уже третьим подряд. Ранее команда уступила «Кузбассу» (Кемерово) и «Уралу» (Уфа).