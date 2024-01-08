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«Енисей» прервал серию из четырёх поражений, обыграв «Белогорье»

«Енисей» прервал серию из четырёх поражений, обыграв «Белогорье»
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Волейбольный клуб «Енисей» (Красноярск) одержал победу в матче 15-го тура мужского чемпионата России – 2023/2024 среди команд PARI Суперлиги. Соперником красноярцев был клуб «Белогорье» (Белгород).

Матч, прошедший в красноярском Дворце спорта имени Ивана Ярыгина, завершился победой «Енисея» со счётом 3:2 (17:25, 25:23, 18:25, 25:20, 15:7).

Пари Суперлига - предварительный этап (м) . 15-й тур
08 января 2024, понедельник. 13:00 МСК
Енисей
Красноярск
Окончен
3 : 2
Белогорье
Белгород
Енисей: Мурашко, Урсов, Бусел, Осипов, Голубев, Крицкий, Фетцов, Филиппов, Янутов, Кухно, Максимов, Дмитриев, Крескин, Бочаров
Белогорье: Чекмизов, Цепков, Маслиев, Тетюхин, Брагин, Аль Хачдади, Порошин, Червяков, Подребинкин, Заболотников, Кротков, Цзининь, Галимов

Для коллектива из Красноярска эта победа стала первой в Суперлиги после четырёх поражений подряд. После победы над клубом «Югра-Самотлор» из Нижневартовска, одержанной месяц назад, волейболисты «Енисея» последовательно уступили «Нове» из Новокуйбышевска, московскому «Динамо», «Зениту» (Санкт-Петербург) и «Локомотиву» из Новосибирска.

Для волейболистов из Белгорода поражение от «Енисея» стало уже третьим подряд. Ранее команда уступила «Кузбассу» (Кемерово) и «Уралу» (Уфа).

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