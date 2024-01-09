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Волейболистка Старцева — о ценах на яйца: специально зашла в приложение — столько же стоят

Волейболистка Старцева — о ценах на яйца: специально зашла в приложение — столько же стоят
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Волейболистка московского «Динамо» Евгения Старцева ответила на вопрос, удивлена ли она ценами в магазинах.

«Всегда могли удивить: в Москве есть такие магазины, которые отличаются высокими ценами. Насчёт яиц слышала, но, может, в последнее время не так часто ходила в магазин и не сильно заметила — мне больше рассказывали. Поэтому, наверное, не сильно ощутила. Даже слышала новости, причём по радио в машине, что какой-то флешмоб, возможно, с этим связан. Когда мне начали говорить про яйца, зашла специально в приложение, но увидела, что они столько же стоят, за сколько я их и покупала месяц назад. Мы тогда посмеялись, и больше я туда не заходила, не проверяла. Есть доставки, очень часто ими пользуюсь», – сказала Старцева в интервью корреспонденту «Чемпионата» Софии Колодкиной.

Полное интервью с Евгенией Старцевой на «Чемпионате» можно прочитать завтра, 10 января.

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