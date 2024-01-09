Главный тренер «Спарты» назвал трёх лучших игроков челябинского «Динамо-Метар»

Главный тренер волейбольного клуба «Спарта» из Нижнего Новгорода Станислав Саликов после поражения в матче с челябинским «Динамо-Метар» в рамках 15-го тура женской Суперлиги назвал трёх лучших игроков из команды-соперницы.

«У Челябинска есть три хороших игрока, я имею в виду края, ещё Самойлова вышла, помогла, есть Мамедова, есть Азанова. Эти игроки достаточно высокого класса. Когда они видят, что опасность приближается, они стараются включиться на полную мощность и до пятой партии не доводить. Своим мастерством они переигрывают, уже давно играют в Суперлиге», – объяснил Саликов.

Напомним, нижегородская «Спарта» уступила челябинскому «Динамо-Метар» со счётом 1:3 (12:25, 21:25, 26:24, 19:25). По итогам 15-го тура «Спарта» занимает 12-ю позицию в турнирной таблице, «Динамо-Метар» – шестую.