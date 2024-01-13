Чемпионат России по волейболу среди мужчин — Суперлига: итоги матчей 16-го тура
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Сегодня, 13 января, завершился 16-ый тур мужского чемпионата России по волейболу среди команд PARI Суперлиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами.
Напомним, что лидер турнирной таблицы команда «Локомотив» в 16-ом туре одержала 12-ую победу подряд. Всего за сезон у них было одно поражение из 16-ти игр.
«Енисей» — «Динамо-ЛО» — 0:3 (22:25,14:25, 18:25)
«Нефтяник» — «Зенит СПБ» — 0:3 (14:25, 17:25, 19:25)
«Газпром-Югра» — Белогорье" — 0:3 (18:25, 26:28, 22:25)
«Динамо М» — НОВА — 3:0 (25:15, 25:20, 25:20)
«Кузбасс» — АСК — 3:1 (25:22, 25:18, 18:25, 25:18)
«Локомотив» — «Югра-Самотлор» — 3:0 (25:22, 25:13, 25:17)
«Урал» — «Факел» — 3:2 (25:21, 27:25, 20:25, 16:25, 15:11)
«Зенит-Казань» — «Шахтёр» — 3:0 (26:24, 25:14, 25:20)
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