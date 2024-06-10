Андрей Марченко перешёл в «Белогорье» из белорусского «Шахтёра»

26-летний российский доигровщик Андрей Марченко перешёл в волейбольный клуб «Белогорье» из солигорского «Шахтёра». Об этом сообщает Всероссийская федерация волейбола в своём телеграм-канале.

Марченко – семикратный чемпион Беларуси, шестикратный победитель Кубка и пятикратный обладатель Суперкубка страны в составе «Шахтёра». В сезоне-2021/2022 волейболист стал MVP чемпионата Республики Беларусь. В сезонах-2021/2022 и 2022/2023 становился MVP Кубка страны. В 2022 году занял первое место в финале Республиканской универсиады по волейболу среди мужских команд в составе Витебского государственного технологического университета.

В прошедшем сезоне Марченко провел 37 матчей и набрал 415 очков. На его счету 24 эйса и 48 блоков. В сезоне-2023/2024 «Белогорье» стало бронзовым призёром российской Суперлиги.