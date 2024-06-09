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Доигровщик Андрей Титич вернулся в «Нову»

Доигровщик Андрей Титич вернулся в «Нову»
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38-летний доигровщик Андрей Титич после одного сезона в составе петербуржского «Зенита» вернулся в новокуйбышевскую «Нову». Об этом клуб сообщил в телеграм-канале.

Андрей Титич уже выступал за команду из Самарской области в сезоне-2019/2020. Тогда клуб завершил чемпионат России на 14-м месте. После «Новы» доигровщик провёл три сезона в нижегородском АСК, а в сезоне-2023/2024 присоединился к «Зениту». По ходу карьеры Титич также выступал за «Урал», «Югру-Самотлор», «Нефтяник», «Факел», «Ярославич» и московское «Динамо».

В прошедшем сезоне петербуржский «Зенит» завершил чемпионат России на шестом месте. Андрей Титич принял участие в 47 матчах, набрав 178 очков. «Нова» в сезоне-2023/2024 заняла 11-е место.

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