Самойленко завершит сезон в чемпионате Греции

Российский волейболист Алексей Самойленко, который ранее играл за оренбургский «Нефтяник», закончит сезон 2023/2024 в Греции. Об этом сообщает Спорт Бизнес Online.
Первую часть нынешнего сезона Самойленко провёл в «Нефтянике» из Оренбурга. Он набрал 81 очко в 13 матчах, реализовав 54% атак и сделав 27 блоков. Теперь он перейдет в греческую команду ПАОК.
ПАОК занимает третье место в национальном чемпионате Греции, а «Нефтяник» сейчас находится на 13-м месте турнирной таблицы. В линии блокирующих у команды остались Антон Андреев, Александр Ткачёв и Максим Зинченко.
Самойленко за свою волейбольную карьеру сменил шесть клубов, в каждом из которых играл от года до пяти лет. Сотрудничество с «Нефтяником», которое началось в начале сезоне 2023/2024 для Самойленко самое кратковременное.
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