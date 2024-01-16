Самойленко завершит сезон в чемпионате Греции

Российский волейболист Алексей Самойленко, который ранее играл за оренбургский «Нефтяник», закончит сезон 2023/2024 в Греции. Об этом сообщает Спорт Бизнес Online.

Первую часть нынешнего сезона Самойленко провёл в «Нефтянике» из Оренбурга. Он набрал 81 очко в 13 матчах, реализовав 54% атак и сделав 27 блоков. Теперь он перейдет в греческую команду ПАОК.

ПАОК занимает третье место в национальном чемпионате Греции, а «Нефтяник» сейчас находится на 13-м месте турнирной таблицы. В линии блокирующих у команды остались Антон Андреев, Александр Ткачёв и Максим Зинченко.

Самойленко за свою волейбольную карьеру сменил шесть клубов, в каждом из которых играл от года до пяти лет. Сотрудничество с «Нефтяником», которое началось в начале сезоне 2023/2024 для Самойленко самое кратковременное.