Чемпионат России по волейболу среди мужчин: расписание матчей 18-го тура
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В субботу, 20 января, стартует 18-й тур мужского чемпионата России – 2023/2024 среди команд PARI Суперлиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его расписанием.
20 января, суббота:
16:00 мск «Нефтяник» (Оренбург) — «Динамо-ЛО» (Ленинградская обл.)
21 января, воскресенье:
12:00 мск «Енисей» (Красноярск) — «АСК» (Нижний Новгород)
16:00 мск «Югра Самотлор» (Нижневартовск) — «Белогорье» (Белгород)
17:00 мск «Шахтёр» (Солигорск) — «Динамо» (Москва)
17:00 мск «Зенит-Казань» (Казань) — «Локомотив» (Новосибирск)
17:00 мск «Газпром-Югра» (Сургут) — «Факел» (Новый Уренгой)
22 января, понедельник:
17:00 мск «Урал» (Уфа) — «Кузбасс» (Кемерово)
19:30 мск «Зенит-СПб» (Санкт-Петербург) — «Нова» (Новокуйбышевск)
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