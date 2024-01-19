Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Чемпионат России по волейболу среди женщин: расписание матчей 17-го тура

В субботу, 20 января, стартует 17-й тур женского чемпионата России – 2023/2024 среди команд PARI Суперлиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его расписанием.

20 января, суббота:

15:00 мск «Динамо Метар» (Челябинск) — «Динамо Москва» (Москва)

15:00 мск «Енисей» (Красноярск) — «Атом-Курск» (Курск)

16:30 мск «Динамо-Ак Барс» (Казань) — «Уралочка-НТМК» (Свердловская обл.)

17:00 мск «Динамо Краснодар» (Краснодар) — «Минчанка» (Минск)

17:00 мск «Тулица» (Тульская обл.) — «Заречье-Одинцово» (Московская обл.)

21 января, воскресенье:

16:00 мск «Протон» (Саратов) — «Локомотив» (Калининград)

17:00 мск «Ленинградка» (Санкт-Петербург) — «Спарта» (Нижний Новгород)

Напомним, после 16 туров женской Суперлиги турнирную таблицу возглавляют волейболистки московского «Динамо».