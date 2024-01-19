Чемпионат России по волейболу среди женщин: расписание матчей 17-го тура

В субботу, 20 января, стартует 17-й тур женского чемпионата России – 2023/2024 среди команд PARI Суперлиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его расписанием.
20 января, суббота:
15:00 мск «Динамо Метар» (Челябинск) — «Динамо Москва» (Москва)
15:00 мск «Енисей» (Красноярск) — «Атом-Курск» (Курск)
16:30 мск «Динамо-Ак Барс» (Казань) — «Уралочка-НТМК» (Свердловская обл.)
17:00 мск «Динамо Краснодар» (Краснодар) — «Минчанка» (Минск)
17:00 мск «Тулица» (Тульская обл.) — «Заречье-Одинцово» (Московская обл.)
21 января, воскресенье:
16:00 мск «Протон» (Саратов) — «Локомотив» (Калининград)
17:00 мск «Ленинградка» (Санкт-Петербург) — «Спарта» (Нижний Новгород)
Напомним, после 16 туров женской Суперлиги турнирную таблицу возглавляют волейболистки московского «Динамо».