Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

ЖВК «Енисей» объявил об уходе главного тренера Слободана Радивоевича

ЖВК «Енисей» объявил об уходе главного тренера Слободана Радивоевича
Комментарии

Главный тренер женской волейбольной команды «Енисей» Слободан Радивоевич покинул свой пост, сообщает пресс-служба красноярского клуба. Контракт расторгнут по соглашению сторон.

Вместе с сербским специалистом команду покинул старший тренер Алексей Степанов. Исполняющим обязанности главного тренера «Енисея» назначен тренер-статистик Николай Вахрушев.

«Волейбольный клуб «Енисей» благодарит Слободана Радивоевича и Алексея Степанова за сотрудничество и желает дальнейших успехов!» — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Напомним, Радивоевич возглавлял женскую команду «Енисея» с начала текущего сезона. Ранее специалист работал в нижегородской «Спарте». После 16 туров «Енисей» занимает девятое место в турнирной таблице женской волейбольной Суперлиги.

Материалы по теме
ЖВК «Енисей» потерпел седьмое поражение подряд в Суперлиге
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android