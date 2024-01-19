ЖВК «Енисей» объявил об уходе главного тренера Слободана Радивоевича

Главный тренер женской волейбольной команды «Енисей» Слободан Радивоевич покинул свой пост, сообщает пресс-служба красноярского клуба. Контракт расторгнут по соглашению сторон.

Вместе с сербским специалистом команду покинул старший тренер Алексей Степанов. Исполняющим обязанности главного тренера «Енисея» назначен тренер-статистик Николай Вахрушев.

«Волейбольный клуб «Енисей» благодарит Слободана Радивоевича и Алексея Степанова за сотрудничество и желает дальнейших успехов!» — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Напомним, Радивоевич возглавлял женскую команду «Енисея» с начала текущего сезона. Ранее специалист работал в нижегородской «Спарте». После 16 туров «Енисей» занимает девятое место в турнирной таблице женской волейбольной Суперлиги.