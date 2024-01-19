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Константинов — о развитии мирового волейбола: нынешние игроки слабее нашего поколения

Константинов — о развитии мирового волейбола: нынешние игроки слабее нашего поколения
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Главный тренер волейбольного клуба «Локомотив» из Новосибирска Пламен Константинов объяснил, в какую сторону движется развитие мирового волейбола, а также отметил тенденции, сформировавшиеся за последние годы.

«Волейбол становится всё более силовым и атлетичным. В этом плане большая разница между тем, что было лет 10, особенно 20 назад, и тем, что теперь. Однако в техническом отношении нынешние игроки слабее нашего поколения. Они более профилированные, узкоспециализированные.

Современный волейбол развивается в эпоху компьютерных технологий. Значительно выросла роль тактики – видеоанализы и компьютерные программы дают очень детальную информацию по каждому игроку и команде. Большой плюс топовых команд заключается в их умении менять рисунок игры по ходу матча», – рассказал Пламен Константинов в интервью для «Российской газеты».

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