«Уралочка-НТМК» получила техническое поражение за неявку на матч с «Динамо-Ак Барс»

Екатеринбургский женский волейбольный клуб «Уралочка-НТМК» получил техническое поражение за неявку на матч 17-го тура Суперлиги, котором он должен был встретиться с «Динамо-Ак Барс» из Казани, — 0:3 (0:25, 0:25, 0:25).

Игра должна была пройти в субботу, 20 января, однако уральская команда не смогла прилететь в Казань из-за погодных условий: аэропорт Казани в пятницу переносил или отменял рейсы из-за сильного снегопада и метели, при этом аэропорт Екатеринбурга функционировал в штатном режиме.

Как сообщает «Спорт Бизнес Online», «Уралочка» посчитала прилёт или приезд на поезде на встречу в день матча нецелесообразным, поэтому ещё в пятницу, 19 января, объявила об отмене игры. Также издание отмечает, что из-за погодных условий мужской волейбольный клуб «Локомотив» (Новосибирск) прилетел в Казань на встречу с «Зенитом» с 12-часовой задержкой.