Три российские волейболистки сыграют в плей-офф Лиги чемпионов

В женском розыгрыше волейбольной Лиги чемпионов определились все участники плей-офф. В элитном раунде турнира сыграют две российские волейболистки, представляющие турецкий «Фенербахче», Арина Федоровцева и Ирина Фетисова, а также доигровщица «Экзачибаши» - Ирина Воронкова.

С первых мест напрямую в четвертьфинал вышли турецкий «Фенербахче» (Арина Федоровцева, Ирина Фетисова), польский клуб «ЛКС Лодзь», три итальянские команды – «Милан», «Конельяно» и «Скандиччи». Со вторых мест в группах вышли турецкие «Вакифбанк» и «Экзачибаши» (Ирина Воронкова), немецкие «Потсдам» и «Штутгарт», а также украинский клуб «Прометей». Лучшей командой с третьего места стал польский «Жешув».

До последнего боролся за выход в плей-офф французский «Волеро», за который выступают пять российских волейболисток. После двух поражений подряд – от румынской «Альбы» (0:3) и украинского «Прометея» (1:3) – в последнем туре «Волеро» нужно было обыграть в гостях «ЛКС Лодзь», но чемпион Франции уступил 2:3.