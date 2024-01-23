Федоровцева — о популярности женского волейбола в России: интерес повышается, это 100%

Россиянка Арина Федоровцева, выступающая за стамбульский волейбольный клуб «Фенербахче», заявила, что интерес к волейболу в России неизменно растёт.

«Задумывалась ли я над проблемой популярности женского волейбола в России? Серьёзно не задумывалась над этим вопросом, но сейчас всё равно, как мы видим, интерес к волейболу повышается в России. Это 100%. Ходят на матчи. Очень приятно видеть такие, хоть и не полностью полные трибуны, но уже заполненные, достаточно большая аудитория.

Наверное, это происходит и за счёт того, что игроки начинают вести соцсети, чаще приходить на интервью, популяризируют волейбол в стране.

Волейбол — это очень красивая игра, неконтактная, и это отличает нас от других игровых видов спорта. Также могу сказать, что сейчас действительно очень много делается со стороны Федерации, чтобы приходило как можно больше людей на матчи. Приходят и дети, и взрослые, и пожилые люди, аудитория разных возрастов. И это действительно очень приятно, приятно видеть результат работы», — сказала Федоровцева в интервью для YouTube-канала TVSTART.

Напомним, Федоровцева перешла в «Фенербахче» в 2021 году из казанского «Динамо-Ак Барс». В последних двух сезонах турецкий клуб доходил до полуфинала волейбольной Лиги чемпионов.