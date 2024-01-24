Кристенсон — о поддержке со стороны Вербова: это было что-то действительно невероятное

Связующий волейбольного клуба «Зенит-Казань» американец Майка Кристенсон рассказал о своём трудном состоянии в конце 2023 года и о том, как главный тренер команды Алексей Вербов помог ему преодолеть этот период.

«О, это было невероятно! У меня был трудный период на протяжении нескольких недель. Я поговорил с Алексеем Игоревичем (Вербовым. – Прим. «Чемпионата»), сказал, что стараюсь быть в духе во время игры, но в последнее время я не мог собраться и не понимал, из-за чего. Но я был готов обсудить это, чтобы мы могли решить эту проблему.

На следующий день мы поговорили об этом, и он спросил: «Что если ты навестишь свою семью на несколько дней?» Это было что-то действительно невероятное для меня.

Было потрясающе отпраздновать Новый год с семьёй. Я приехал 31-го, но не предупредил их, поэтому это было для них сюрпризом. Это было удивительное время. Время с семьёй помогло мне отдохнуть и восстановиться», – рассказал на официальном YouTube-канале клуба Майка Кристенсон.