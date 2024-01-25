Чемпионат России по волейболу среди женщин: расписание матчей 18-го тура

В субботу, 27 января, стартует 18-й тур женского чемпионата России – 2023/2024 среди команд PARI Суперлиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его расписанием.
27 января, суббота:
15:00 мск «Уралочка-НТМК» (Свердловская обл.) — «Ленинградка» (Санкт-Петербург)
17:00 мск «Заречье-Одинцово» (Московская обл.) — «Динамо Краснодар» (Краснодар)
18:00 мск «Атом-Курск» (Курск) — «Протон» (Саратов)
19:00 мск «Локомотив» (Калининград) — «Динамо Метар» (Челябинск)
28 января, воскресенье:
16:00 мск «Минчанка» (Минск) — «Енисей» (Красноярск)
17:00 мск «Спарта» (Нижний Новгород) — «Тулица» (Тульская обл.)
17:30 мск «Динамо Москва» (Москва) — «Динамо-Ак Барс» (Казань)
Напомним, после 17 туров женской Суперлиги турнирную таблицу возглавляют волейболистки московского «Динамо».