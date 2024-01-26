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Вербов — о победе «Зенита-Казань» над «Динамо-ЛО»: играли отвратительно

Вербов — о победе «Зенита-Казань» над «Динамо-ЛО»: играли отвратительно
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Главный тренер волейбольного клуба «Зенит-Казань» Алексей Вербов после победы в матче с «Динамо-ЛО» в рамках 21-го тура мужской Суперлиги оценил игру своей команды.

«Победили. Всех наших болельщиков с победой. Играли отвратительно. Больше комментариев нет. Мы смотрели на ту сторону, на соперника. Понятно, что они были не в оптимальном состоянии, но мы сегодня не выполнили те задачи и цели, которые ставим перед собой каждый матч, каждую партию, каждый розыгрыш.

Я считаю, что победа победе – рознь. Бывает, что ты можешь проигрывать, и ты доволен результатом, бывает, что можно выигрывать и как сегодня. Хочется побыстрее забыть этот матч, перешагнуть, перевернуть страницу. Мы это точно должны будем проанализировать и исправить то, что сегодня было.

Мы не показали сегодня ровным счётом ничего. Наш съём за 50 процентов еле поднялся. Ну о чём тут говорить. В третьей партии практически молодёжная лига напротив стояла. Говорить о результате в этом матче – вообще нет смысла. Стоит смотреть на себя, и сегодня мы были плохи во всех смыслах. Даже зацепится не за что: и настрой, и качество игры, и всё остальное. Лично я как тренер недоволен. Думаю, что ребята тоже все большие профессионалы и не могут быть довольны своей игрой. Не можем с каким-то чувством радости уезжать из Ленинградской области, потому что мы забрали три очка. Постараемся это использовать во благо и уже в следующем матче с Питером мы будем совсем другими», – передаёт слова Вербова пресс-служба ВФВ на официальном сайте.

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