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Чемпионат России по волейболу среди женщин: результаты матчей 18-го тура

В воскресенье, 28 января, завершился 18-й тур женского чемпионата России – 2023/2024 среди команд PARI Суперлиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его расписанием.

Волейбол. Чемпионат России, 18-й тур. Женщины. Результаты:

«Уралочка» — «Ленинградка» — 2:3 (23:25, 25:22, 25:21, 21:25, 14:16)

«Заречье-Одинцово» — «Динамо Краснодар» — 0:3 (19:25, 22:25, 17:25)

«Атом-Курск» — «Протон» — 0:3 (18:25, 13:25, 23:25)

«Локомотив» — «Динамо Метар» — 3:1 (26:24, 25:14, 14:25, 26:24)

«Минчанка» — «Енисей» — 2:3 (21:25, 25:18, 26:28, 25:23, 12:15)

«Спарта» — «Тулица» — 2:3 (17:25, 25:22, 15:25, 25:18, 5:15)

«Динамо Москва» — «Динамо-Ак Барс» — 1:3 (25:21, 21:25, 25:27, 23:25)

Напомним, после 18 туров женской Суперлиги турнирную таблицу возглавляют волейболистки московского «Динамо».