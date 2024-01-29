Старцева — о поражении в матче с «Динамо-Ак Барс»: сами упустили победу

Связующая московского «Динамо» Евгения Старцева после поражения в домашнем матче с казанским «Динамо-Ак Барс» в рамках 18-го тура женской Суперлиги оценила игру своей команды.

«Ничего не получилось сегодня. Совершили очень много своих ошибок. В каких-то партиях вели с крупным счётом, но свои ошибки не дали возможности победить сегодня. Две партии закончились с отставанием в два очка, шансы у нас были, но мы сами упустили победу. Игра вроде бы и равная была, но я знаю, что мы можем намного больше. Сегодня мы не показали свою игру, плюс я очень критична к себе, потому что не совсем удачная игра получилась. Есть над чем работать, нужно возвращать наше физическое состояние, которое было у нас», – приводит слова Старцевой пресс-служба ВФВ на официальном сайте.

Напомним, возглавляющее турнирную таблицу «Динамо» (Москва) на домашней площадке уступило «Динамо-Ак Барс» (Казань) со счётом 1:3 (25:21, 21:25, 25:27, 23:25).