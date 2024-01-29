Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Старцева — о поражении в матче с «Динамо-Ак Барс»: сами упустили победу

Старцева — о поражении в матче с «Динамо-Ак Барс»: сами упустили победу
Аудио-версия:
Комментарии

Связующая московского «Динамо» Евгения Старцева после поражения в домашнем матче с казанским «Динамо-Ак Барс» в рамках 18-го тура женской Суперлиги оценила игру своей команды.

«Ничего не получилось сегодня. Совершили очень много своих ошибок. В каких-то партиях вели с крупным счётом, но свои ошибки не дали возможности победить сегодня. Две партии закончились с отставанием в два очка, шансы у нас были, но мы сами упустили победу. Игра вроде бы и равная была, но я знаю, что мы можем намного больше. Сегодня мы не показали свою игру, плюс я очень критична к себе, потому что не совсем удачная игра получилась. Есть над чем работать, нужно возвращать наше физическое состояние, которое было у нас», – приводит слова Старцевой пресс-служба ВФВ на официальном сайте.

Напомним, возглавляющее турнирную таблицу «Динамо» (Москва) на домашней площадке уступило «Динамо-Ак Барс» (Казань) со счётом 1:3 (25:21, 21:25, 25:27, 23:25).

Материалы по теме
«Вся страна будет переживать за наших на Олимпиаде». Интервью со звёздной волейболисткой
Эксклюзив
«Вся страна будет переживать за наших на Олимпиаде». Интервью со звёздной волейболисткой
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android