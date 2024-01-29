Стали известны победители первого этапа Кубка России по волейболу на снегу

В Москве определились победители первого этапа розыгрыша Кубка России по волейболу на снегу сезона-2023/2024. В соревнованиях приняли участие восемь женских команд и 11 мужских. Среди женщин победу одержал калининградский «Локомотив», среди мужчин – петербургский «Зенит».

Итоговое положение команд

Женщины

1-е место – «Локомотив» (Калининград)

2-е место – «Заречье-Одинцово-2» (Московская область)

3-е место – «Динамо-Татарстан-1» (Казань)

Мужчины

1-е место – «Зенит» (Санкт-Петербург)

2-е место – «Динамо-Татарстан-1» (Казань)

3-е место – «Факел» (Новый Уренгой)

Второй этап Кубка России по волейболу на снегу пройдёт в Южно-Сахалинске с 9 по 11 февраля, третий – в Казани с 23 по 25 февраля. Соревнования завершатся в Красноярске, где с 8 по 10 марта состоится финальный этап Кубка России.