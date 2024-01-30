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Чемпионат России по волейболу среди мужчин: расписание матчей 20-го тура

В пятницу, 2 февраля, стартует 20-й тур мужского чемпионата России – 2023/2024 среди команд PARI Суперлиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его расписанием.

2 февраля, пятница:

18:00 мск «Нова» (Новокуйбышевск) — «Динамо-ЛО» (Ленинградская обл.).

3 февраля, суббота:

16:00 мск «Нефтяник» (Оренбург) — «АСК» (Нижний Новгород).

17:00 мск «Газпром-Югра» (Сургут) — «Кузбасс» (Кемерово).

17:30 мск «Зенит-Казань» (Казань) — «Белогорье» (Белгород).

19:00 мск «Шахтёр» (Солигорск) — «Локомотив» (Новосибирск).

4 февраля, воскресенье:

12:00 мск «Енисей» (Красноярск) — «Урал» (Уфа).

16:00 мск «Югра Самотлор» (Нижневартовск) — «Факел» (Новый Уренгой).

18:30 мск «Динамо» (Москва) — «Зенит-СПб» (Санкт-Петербург).