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Чемпионат России по волейболу среди женщин: расписание матчей 19-го тура

В пятницу, 2 февраля, стартует 19-й тур женского чемпионата России – 2023/2024 среди команд PARI Суперлиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его расписанием.

2 февраля, пятница:

18:00 мск «Динамо Краснодар» (Краснодар) — «Спарта» (Нижний Новгород).

3 февраля, суббота:

15:00 мск «Енисей» (Красноярск) — «Заречье-Одинцово» (Московская обл.).

16:00 мск «Минчанка» (Минск) — «Атом-Курск» (Курск).

17:00 мск «Тулица» (Тульская обл.) — «Уралочка-НТМК» (Свердловская обл.).

17:00 мск «Ленинградка» (Санкт-Петербург) — «Динамо Москва» (Москва).

4 февраля, воскресенье:

16:00 мск «Динамо-Ак Барс» (Казань) — «Локомотив» (Калининград).

16:00 мск «Динамо Метар» (Челябинск) — «Протон» (Саратов).

Напомним, после 18 туров женской Суперлиги турнирную таблицу возглавляют волейболистки московского «Динамо».