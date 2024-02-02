«Нова» обыграла «Динамо-ЛО» и прервала серию поражений

Завершился матч 20-го тура PARI Суперлиги (предварительный этап) среди мужчин. На площадке встретились команды «Нова» (Новокуйбышевск) и «Динамо-ЛО» (Ленинградская область). Со счётом 3:1 (17:25, 25:22, 25:23, 26:24) победу одержала команда «НОВА». Матч прошёл в Новокуйбышевске на арене «Октан».

«Нова» в матче серьёзно взялась за соперников, не желая уступать. Несмотря на то что первая партия была проиграна 17:25, во второй команда из Новокуйбышевска наверстала упущенное и обыграла соперника 25:22. Третья партия шла на равных, обе команды быстро компенсировали попадания друг друга, и с разрывом в два очка «Нова» повела 25:23. Четвёртая партия для команды из Ленинградской области также складывалась непросто, им не удавалось оторваться по счёту от соперников. Со счётом 26:24 в четвёртой партии «Нова» выиграла и прервала серию поражений.

Отметим, что между командами разница в семь строчек турнирной таблицы. «Динамо-ЛО» в этом сезоне одержало 13 побед в 19 играх, в то время как «Нова» только шесть раз заканчивала игры в преимуществе и сейчас находится на 12-й строчке таблицы.