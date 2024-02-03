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«Локомотив» уступил солигорскому «Шахтёру» в матче чемпионата России по волейболу

«Локомотив» уступил солигорскому «Шахтёру» в матче чемпионата России по волейболу
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Сегодня, 3 февраля, состоялся матч 20-го тура предварительного этапа чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги. Новосибирский «Локомотив» под руководством Пламена Константинова встретился с «Шахтёром» из Солигорска. Встреча проходила в Минске и завершилась со счётом 3:0 (25:20, 25:20, 28:26) в пользу хозяев площадки.

Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины
Предварительный этап. 20-й тур

«Шахтёр» (Солигорск) – «Локомотив» (Новосибирск) – 3:0 (25:20, 25:20, 28:26).

«Локомотив» имеет в своём активе 48 очков и вместе с казанским «Зенитом» является лидером чемпионата России. Следующий матч волейболисты «Локомотива» проведут в Санкт-Петербурге, где 7 февраля в 20:00 мск встретятся с «Зенитом-СПб». «Шахтёр» на выезде сыграет с красноярским «Енисеем».

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