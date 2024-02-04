«Енисей» одержал четвёртую победу подряд в мужской Суперлиге

В воскресенье, 4 февраля, в Красноярске состоялся матч 20-го тура предварительного этапа чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги. Местный «Енисей» принимал волейболистов клуба «Урал» (Уфа).

Встреча завершилась победой красноярской команды со счётом 3:1 (14:25, 25:21, 25:21, 25:21). Для подопечных Юрия Ивановича Филиппова эта победа стала четвёртой подряд. Серия началась 17 января с победы над «Факелом» (Новый Уренгой). Далее были обыграны АСК (Нижний Новгород) и «Кузбасс» (Кемерово).

Сейчас красноярцы, одержавшие в общей сложности 11 побед в 20 турах чемпионата России сезона-2023/2024, занимают восьмое место в турнирной таблице. Волейболисты из Уфы находятся на 11-й строчке.