«Енисей» одержал четвёртую победу подряд в мужской Суперлиге
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В воскресенье, 4 февраля, в Красноярске состоялся матч 20-го тура предварительного этапа чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги. Местный «Енисей» принимал волейболистов клуба «Урал» (Уфа).
Пари Суперлига - предварительный этап (м) . 20-й тур
04 февраля 2024, воскресенье. 12:00 МСК
Енисей
Красноярск
Окончен
3 : 1
Урал
Уфа
Енисей: Мурашко, Урсов, Бусел, Осипов, Голубев, Перминов, Крицкий, Фетцов, Филиппов, Янутов, Кухно, Максимов, Качур, Дмитриев, Крескин, Бочаров, Дроздов
Урал: Ушков, Ковачевич, Рыбаков, Мельников, Якутин, Заволжский, Гуцалюк, Гараев, Эбадипур, Бутько, Горбанов, Иванков, Фролов, Феоктистов, Будюхин, Моторыгин, Поталюк, Харитонов, Аношко, Осадчий, Пивоваров, Тебенихин
Встреча завершилась победой красноярской команды со счётом 3:1 (14:25, 25:21, 25:21, 25:21). Для подопечных Юрия Ивановича Филиппова эта победа стала четвёртой подряд. Серия началась 17 января с победы над «Факелом» (Новый Уренгой). Далее были обыграны АСК (Нижний Новгород) и «Кузбасс» (Кемерово).
Сейчас красноярцы, одержавшие в общей сложности 11 побед в 20 турах чемпионата России сезона-2023/2024, занимают восьмое место в турнирной таблице. Волейболисты из Уфы находятся на 11-й строчке.
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