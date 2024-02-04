Сербка Мина Попович – о поражении в матче с «Динамо-Ак Барс»: нам нужно работать

Сербская блокирующая калининградского «Локомотива» Мина Попович после поражения в гостевом матче с казанским «Динамо-Ак Барс» в рамках 19-го тура женской Суперлиги оценила игру своей команды и поделилась настроем на следующий матч.

«Сегодня была не очень хорошая игра. В первой партии «Динамо-Ак Барс» играли плохо, потом мы начали делать много ошибок. Стало тяжело играть с этим количеством ошибок, не было времени находить свою игру.

Нам нужно работать, сделать всё необходимое, чтобы исправиться. У нас были большие нагрузки, но у нас всегда настроение на сто процентов, и в следующей игре всё будет лучше», — рассказала Мина Попович.

Калининградский «Локомотив» прервал победную серию из 11 матчей, уступив в гостях казанскому «Динамо-Ак Барс» со счётом 1:3 (25:23, 19:25, 21:25, 23:25). 10 февраля команда встретится с «Ленинградкой», занимающей второе место в турнирной таблице женской Суперлиги.