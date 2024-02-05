«Мои дети сами выберут свой путь». Хтей — о волейбольной карьере дочерей

Чемпион Олимпийских игр в Лондоне Тарас Хтей объяснил свою позицию по поводу волейбольной карьеры своих детей, заявив, что не будет давить и наблюдает за собственным выбором дочерей.

«Я счастливый многодетный отец, у меня четыре дочери. И только с младшей мне удалось отследить процесс её взросления, проводить много времени. Я не сторонник настаивать и навязывать своё мнение, они сами выбирают свой путь – моя задача просто поддерживать и где-то чуть-чуть направить. Близнецы немного занимались волейболом, у них не совсем получилось совмещать учёбу с тренировками, поэтому выбрали всё же образование. Но, если бы они захотели остаться в волейболе, я бы помогал, подсказывал, ходил на все игры. Мои дети сами выберут свой путь, повторюсь», — сказал Хтей.

Напомним, сам Хтей посвятил волейболу всю жизнь и с большой теплотой и любовью отзывается об этом виде спорта. Он также был удостоен звезды на «Аллее славы „в Москве.